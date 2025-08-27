С елекционерът на младежкия национален отбор до 21 години Александър Димитров обяви списъка с повиканите футболисти за първите две срещи от квалификациите за европейското първенство през 2027 година.
На 5 септември нашите приемат Гибралтар на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик от 19:30 часа, а четири дни по-късно гостуват на Азербайджан в Мардакан. Двубоят е с начален час 17:00 българско време.
Сред повиканите има петима легионери, но гвоздеите в селекцията с дебютните си повиквателни за голмайсторите на Първа лига Георги Лазаров и Николай Златев. Двамата имат по 4 попадения за водения от треньора на мъжкия национален отбор Илиан Илиев Черно море.
Вратари:
Алекс Божев - Славия Прага (Чехия)
Пламен Андреев - Расинг Сантандер (Испания)
Александър Андреев – Жирона (Испания)
Защитници:
Мартин Георгиев - Славия
Теодор Иванов - ЦСКА
Кубрат Йонашчъ - Септември
Михаил Полендаков - Шефилд Юнайтед (Англия)
Димитър Папазов - Болоня (Италия)
Симеон Шишков - Лудогорец
Викторио Вълков - Берое
Захари Атанасов - Септември
Полузащитници:
Берк Бейхан - Черно море
Цветослав Маринов - Спартак Варна
Асен Митков - Левски
Антоан Стоянов - Ботев Враца
Никола Илиев - Ботев Пд
Нападатели:
Георги Лазаров - Черно море
Кристиян Балов - Славия
Борислав Рупанов - Левски
Роберто Райчев - Славия
Николай Златев - Черно море
Петър Андреев - Локомотив Пловдив
Борис Димитров - Монтана