О тборите на Милан и Интер са ангажирали архитектите, стоящи зад проекта за новия стадион на Манчестър Юнайтед, за да построят свое ново ново съоръжение с капацитет 71 500 зрители, като настоящият Сан Сиро ще бъде разрушен. Проектът ще е на стойност над 1 милиард евро. Строителството е планирано да започне през 2027 година, а стадионът ще отвори врати за феновете през 2030 година.

За дизайна на новия стадион клубовете се доверяват на същите архитекти, които ръководят реконструкцията на Олд Трафорд – фирмата на Лорд Норман Фостър, Foster + Partners, и MANICA Architecture на Дейвид Маника. Фостър вече проектира предложеното бъдещото ново съоръжение на Юнайтед, а мисията в Милано добавя още един футболен стадион към богатата му кариера.

В портфолиото на Фостър влизат емблематични сгради като стъкления кампус на Apple в Купертино, летищата в Хонконг и Пекин, и реновираната зона около "Уембли", която сега включва магазини, ресторанти и жилища.

MANICA, от своя страна, е известна с модерни спортни арени. Фирмата стои зад бъдещите мегапроекти на Чикаго Беърс и "Маями Фрийдъм Парк" на Интер Маями.

Новият стадион ще бъде издигнат на терените, където в момента са паркингите зад западната трибуна на Сан Сиро. Ще има 71 500 места, от които 13 000 са луксозни, предназначени за корпоративни гости и VIP услуги. Дизайнът обещава модерни съоръжения, екологично устойчиво строителство и комерсиални атракции, за да се превърне стадионът в нещо повече от футболно игрище.

Съществуващото съоръжение ще остане до завършването на новия стадион. Едва след това ще започне демонтажът, като културното и архитектурно значение на Сан Сиро гарантира, че големи части от него ще бъдат запазени. Това е сериозна промяна спрямо плановете от 2021 година за построяване на нова арена, които бяха отхвърлени. Последният проект съчетава модерност с историческата идентичност на Милано.