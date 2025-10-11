Б ез Лионел Меси в състава си Аржентина спечели с минималното 1:0 контролата срещу Венецуела. Отсъствието на капитана, съчетано с очакваните обстоятелства на приятелски мач срещу много по-слаб противник, попречи на отбора на Лионел Скалони да се възползва от безбройните създадени и пропуснати положения в мач.

Футболистът на Реал Мадрид Франко Мастантуоно също не взе участие в мача заради мускулна травма, която получи. Той беше освободен от лагера на Аржентина, за да може да се прибере в Мадрид, където да продължи своето възстановяване. Преди началото на мача, венецуелските и аржентинските играчи почетоха с минута мълчание паметта на Мигел Анхел Русо. След емоционалния момент бе поставено началото на контролата.

Както е известно за Венецуела не игра защитникът на Левски Кристиян Макун.

Първите положения дойдоха от Леандро Паредес, халфът на Бока Хуниорс, който демонстрира репертоар от дълги подавания в зони, създаващи реална опасност. Първият голям шанс в мача дойде в 18-ата минута, когато Нико Пас получи топката на границата на наказателното поле и избра да стреля с по-слабия си десен крак. Неговият прецизен и силен удар уцели гредата, след като вратарят Контрерас успя леко да отклони топката.

Половин час по-късно Аржентина вкара. Джовани Ло Селсо получи страхотен пас от Лаутаро Мартинес и с удар с левия крак намери пробив в човешката стена, наречена Хосе Контрерас, за първи и единствен път. Секунди по-рано Маркес пропусна сигурен гол от другата страна, на няколко метра от вратата, когато Емилиано Мартинес вече се беше предал.

Първото полувреме завърши без повече положения. Скалони, доволен от резултата, си позволи да експериментира и да разположи Нико Гонсалес на позицията ляв бек за началото на второто полувреме. Въпреки интригуващата промяна, сценарият на играта остана същият и Аржентина продължи монолога си, този път с особено изявен Лаутаро Мартинес, но без късмет в опитите си да намери вратата на стадион „Хард Рок“ в Маями. Седем чисти положения, едно след друго, бяха спрени от отличния венецуелски вратар.

В заключителната част на мача аржентинците пропуснаха безброй положения, Джулиано Симеоне, Лаутаро на няколко пъти и Мак Алистър, всички от които можеха да добавят малко повече вкус към резултата от 1:0, но бяха посрещнати от вратаря Контрерас, който показа героична игра и предотврати по-голяма загуба за Венецуела.

Аржентина предстои в началото на следващата седмица да играе срещу Пуерто Рико, като Лионел Меси се очаква да се завърне в игра.

