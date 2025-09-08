Б ившият селекционер на Дания Каспер Хюлманд ще бъде новият треньор на Байер Леверкузен, информира Флориан Плетенберг. 53-годишният специалист е постигнал споразумение с ръководството на "аспирините" и ще застане начело на отбора след уволнението на Ерик тен Хаг.

Разговорите между двете страни бяха много активни през последните два дни, като в крайна сметка се е стигнало до разбирателство. Очаква се в следващите часове Хюлманд да бъде представен официално, а в сряда да води тренировката на отбора. 

Каспер Хюлманд е без работа, след като през миналото лято напусна националния отбор на Дания. 53-годишният специалист е водил още Нордселанд и Майнц 05. 

