Б ившият селекционер на Дания Каспер Хюлманд ще бъде новият треньор на Байер Леверкузен, информира Флориан Плетенберг. 53-годишният специалист е постигнал споразумение с ръководството на "аспирините" и ще застане начело на отбора след уволнението на Ерик тен Хаг.
🚨💥 Kasper Hjulmand to Bayer 04 Leverkusen - DONE DEAL ✔️— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 8, 2025
There is now a complete agreement between him and Leverkusen. There had been advanced negotiations. He was the clear favourite, as revealed yesterday. Other candidates were no longer in the running over the past two… pic.twitter.com/R6GH1B5gYP
Разговорите между двете страни бяха много активни през последните два дни, като в крайна сметка се е стигнало до разбирателство. Очаква се в следващите часове Хюлманд да бъде представен официално, а в сряда да води тренировката на отбора.
Каспер Хюлманд е без работа, след като през миналото лято напусна националния отбор на Дания. 53-годишният специалист е водил още Нордселанд и Майнц 05.