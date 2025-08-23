Игор Тиаго изтормози отбраната на Астън Вила, но не успя да зарадва и с гол новия мениджър на Брентфорд Кийт Ендрюс (вдясно)

С гол на дебютанта Данго Уатара Брентфорд победи с 1:0 Астън Вила в мач от втория кръг на Висшата лига на Англия.

Успехът бе първи и за новия треньор на "пчеличките" Кийт Ендрюс, като за домакините няколко пропуска пред вратата на световния шампион Емилиано Мартинес направи бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който игра пълни 90 минути.

В 13-ата мин. изритана топка от вратаря бе свалена от Игор Тиаго към Уатара, който дръпна и стреля, но Мартинес изби.

Топката обаче рикошира в защитника на гостите Мати Кеш и пак отиде при Уатара, и той този път я закова в мрежата за 1:0.

В последните минути на първото полувреме Микаел Дамсгор вкара и втори гол за Брентфорд, отменен заради нарушение срещу вратаря Мартинес.

Победа с 1:0 записа и Борнмът, който се наложи като домакин над Улвърхемптън. Маркъс Таверниър реализира единствения гол в срещата още в четвъртата минута.

Домакински успех с 2:0 в събота записа и Бърнли, който надви Съндърланд в дербито на новаците в Премиершип 2025/26.

И двата гола паднаха след почивката почивката, като техни автори станаха Джош Кълън и Джейдън Антъни, които размениха и асистенции за попаденията.

След този мач и Съндърланд, и Бърнли имат по 3 точки.

Лидер във временното класиране е Тотнъм с 6 точки, който резна с 2:0 Ман Сити в ранния съботен мач.

Англия, Висша лига, втори кръг, събота:

Манчестър Сити - Тотнъм 0:2

Бърнли - Съндърланд 2:0

Брентфорд - Астън Вила 1:0

Борнмът - Улвърхемптън 1:0

по-късно: Арсенал – Лийдс;

в неделя:Кристъл Палас – Нотингам Форест, Евертън – Брайтън, Фулъм - Манчестър Юнайтед;

в понеделник: Нюкасъл Юнайтед – Ливърпул;

от петък:

Уест Хем - Челси 1:5.

Източник: БТА