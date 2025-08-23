С гол на дебютанта Данго Уатара Брентфорд победи с 1:0 Астън Вила в мач от втория кръг на Висшата лига на Англия.
Успехът бе първи и за новия треньор на "пчеличките" Кийт Ендрюс, като за домакините няколко пропуска пред вратата на световния шампион Емилиано Мартинес направи бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който игра пълни 90 минути.
В 13-ата мин. изритана топка от вратаря бе свалена от Игор Тиаго към Уатара, който дръпна и стреля, но Мартинес изби.
Топката обаче рикошира в защитника на гостите Мати Кеш и пак отиде при Уатара, и той този път я закова в мрежата за 1:0.
В последните минути на първото полувреме Микаел Дамсгор вкара и втори гол за Брентфорд, отменен заради нарушение срещу вратаря Мартинес.
Победа с 1:0 записа и Борнмът, който се наложи като домакин над Улвърхемптън. Маркъс Таверниър реализира единствения гол в срещата още в четвъртата минута.
Домакински успех с 2:0 в събота записа и Бърнли, който надви Съндърланд в дербито на новаците в Премиершип 2025/26.
И двата гола паднаха след почивката почивката, като техни автори станаха Джош Кълън и Джейдън Антъни, които размениха и асистенции за попаденията.
След този мач и Съндърланд, и Бърнли имат по 3 точки.
Лидер във временното класиране е Тотнъм с 6 точки, който резна с 2:0 Ман Сити в ранния съботен мач.
Англия, Висша лига, втори кръг, събота:
Манчестър Сити - Тотнъм 0:2
Бърнли - Съндърланд 2:0
Брентфорд - Астън Вила 1:0
Борнмът - Улвърхемптън 1:0
по-късно: Арсенал – Лийдс;
в неделя:Кристъл Палас – Нотингам Форест, Евертън – Брайтън, Фулъм - Манчестър Юнайтед;
в понеделник: Нюкасъл Юнайтед – Ливърпул;
от петък:
Уест Хем - Челси 1:5.
Източник: БТА