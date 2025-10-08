Ф абио Сейшас, директор „Комуникации“ на Бразилската футболна конфедерация, обяви, че националният отбор няма планове да играе срещу руския национален отбор през 2026 година

„Този ​​мач е изключен, защото вече имаме насрочени приятелски мачове с европейски отбори на стадиони в САЩ за март и юни следващата година, които ще бъдат част от подготовката за Световното първенство. Мач с руския национален отбор е невъзможен“, цитира Sport24 думите на Сейшас.

Длъжностното лице отбеляза, че в момента не се водят преговори между Бразилската футболна конфедерация и РФС.

Руският национален отбор и местните клубове са отстранени от ФИФА и УЕФА от международни състезания от февруари 2022 година. Оттогава националният отбор е играл само приятелски мачове.

На 10 октомври руският национален отбор ще играе срещу Иран във Волгоград, а на 14 октомври срещу Боливия в Москва. До края на годината „Сборная“ ще мери сили и срещу Перу (12 ноември) и Чили (15 ноември)/БТА