Т рийсет стаи, 6 бани и 3 кухни – това представлява разкошното имение на семейство Албора в турския сериал „Далечен град“.

Под сградата има древни пещери, кладенец, винарна и помещение за добитък, издълбани във варовик. Изграждането на тази къща струва поне 750 хиляди долара, а днес сградата се възприема не само като частна собственост, но и като музей и архитектурен паметник на Мардин.

Поредицата „Далечен град“ наподобява на други турски сапунени опери, но най-много на любимия сериал „Вятърничав“, като не е изключено да надмине успеха му. От първите епизоди публиката се влюбва не само в героите и сюжета, но и в местоположението, където се развиват събитията. Тесни автентични улици, издълбани каменни къщи, пейзажи и залези, които са спиращи дъха - всичко това не е реквизит, а истински места в Турция. В предишния брой на „Златно време“ ви разказахме, че от началото на годината над 3 милиона туристи са посетили Мидят и Мардин, за да усетят приказната атмосфера на „Далечен град“. За тези, които са пропуснали епизодите досега, не е късно да се включат, защото сюжетът още не се е разгърнал.

Накратко

Вдовицата Алия Албора (Синем Юнсал) пристига от Канада в малкото китно градче Мардин, разположено непосредствено до сирийската граница, заедно със своя 5-годишен син Дениз (Кузей Гезер). Тя е тук, за да изпълни последната воля на съпруга си Боран (Бурч Кюмбетлиолу), който е загинал в катастрофа. Алия е карала колата в момента, в който бежанец се врязва в нея. Това е повод свекървата на Алия – Садакат (Гонджа Джиласун) – желязна дама със сребро в косите, нещо като бялата Азизе от сериала „Вятърничав“, да гледа с лошо око на снахата, която не е познавала досега. Тя я обвинява за смъртта на сина си и е решена да й вгорчи живота. Но преди всичко свекървата смята, че внукът им се полага по право и няма намерение да остави младата майка да се прибере обратно с него в Канада. Там Алия има чудесна професия – акушер-гинеколог, нещо рядко срещано в турските сапунки, където жените или са прости слугинчета или в краен случай се занимават с дизайн. Но волята на Боран се оказва предпоследна, а както по-късно ще разберем, ситуацията ще излезе извън контрол, когато той внезапно „оживява“ и става ясно, че вдовицата е докарала от Канада неясно чий труп. Но преди това нейният адвокат и семеен приятел, който се оказва подъл предател, предава на Джихан Албора (Озан Акбаба) флашка.

Традиции

От записа в нея става ясно, че Боран настоява брат му да се погрижи за съпругата му, която му е донесла светлина в живота, и за техния син Дениз, когото всички наричат Джихан. А ще се погрижи, като спази стара родова традиция, според която брат на покойника се жени за неговата вдовица. И колкото и Алия да не е съгласна, преминава през ситуация, в която й извиват ръцете, след като неволно щеше да отнеме живота на Джихан. Което между другото се случва по традиция в турските сериали – Раян простреля Миран във „Вятърничав“, Сехер гръмна Яман в „Наследство“, а Дилан наръга с остър нож Баран в „Кървави цветя“. Като знаем каква любов се вихри след такива събития, може да очакваме същото и в „Далечен град“. И тук, както в повечето сериали, има и друга жена, която ще се опита да застане между влюбените – това е докторката на болницата Мине, с възкъса пола и цепка до мястото, от което ще се кани да роди детето на Джихан. Какво ще се случи – нека да не разкриваме всичко засега, но нека сме честни - на всички ни се иска оцелелият съпруг и любовницата да не се пречкат в краката на Алия и Джихан.

Атмосфера

Сцената на сериала е провинция Мардин в югоизточната част на Турция, близо до сирийската граница. Това е суров планински район. По принцип континенталният климат преобладава в региона: зимата тук е студена, пясъчни бури от пустинята бушуват през пролетта, а през лятото става горещо и сухо.

Неслучайно сериалът се нарича „Далечен град“: провинцията Мардин наистина е далеч, на 1500 километра от Истанбул. И от летището на Мардин, където главният герой на поредицата пристига, дори повече от сто километра по планинските пътища водят до имението на Албора. Древните улици, стотици забележителности и местна култура с ярки обичаи и традиции го правят истинска находка за любителите на нестандартни маршрути.

Впечатление

Озан Акбаба признава, че архитектурата, природата и хората от Мардин са му направили дълбоко впечатление. Той е особено поразен от зората и залезите, които създават наистина завладяващи пейзажи.

„Слънцето е много важен символ за Мардин. Прекрасно е както по времето на изгрев, така и при залез. Изглежда, че душата на слънцето е именно тук. Това място много ме докосна“, споделя актьорът в интервю.

Акбаба нарича Мардин една от най-уникалните провинции на Турция и целия югоизточен регион благодарение на своята природа, културно богатство и историческа атмосфера. Той дори се замислял дали да не се премести със семейството си тук, защото, по думите му, Мардин не е просто място за кратко посещение, а преплитането на културите е истинска школа в живота, нещо като армията, както казва той.

Създателите на проекта също смятат, че Мардин е идеалното място. Старите каменни къщи, тесни улици и пастелни цветове придават на всяка сцена специално настроение.

Основната архитектурна украса на поредицата е имението на Албора, луксозна каменна къща, която е толкова внушителна и красива, че засенчва всичко наоколо.

Имението на семейство Албора, където се развиват много от сцените, не е декорация, а истинска историческа сграда. Това е един от най-добрите примери за асирийска архитектура, характерна за югоизточната част на Турция. Огромната къща се намира в живописното село Нарлъ, където според настоящите данни живеят по-малко от 400 души - главно сирийци и кюрди.

Кристи Петрова