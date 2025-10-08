В края на второто тримесечие на 2025 г. жителите на Турция са работили най-много часове седмично в Европа. Те са били заети по 44,1 часа седмично, сочат данни на Евростат.

На второ място в този списък са гражданите на Черна гора, които работят по 43,1 часа седмично. Сърбите затварят челната тройка с показател от 41,8 часа. Следват ги босненците (41,3 часа), гърците (41 часа), българите (40,2), поляците (40,1 часа) и румънците (40 часа).

Най-кратката работна седмица на Стария континент е в Нидерландия (31,5 часа), Великобритания (31,9 часа), Дания (33,7 часа), както и в Норвегия (34,6 часа) и Германия (34,7 часа).