Б разилската футболна легенда Кака заяви след разгромната победа на Испания с 6:0 срещу Турция в Коня, че сме свидетели на появата на ново златно поколение на “Ла Роха”.

„Това, което Педри и Ламин Ямал постигнаха в този мач срещу Турция, доказва, че сме свидетели на появата на ново златно поколение за Испания...“, коментира Кака.

„Педри вкара два гола със спокойствието на голяма звезда, той чете играта и контролира темпото, сякаш е на върха на силите си“, добави бразилецът.

„Що се отнася до Ламин, всяко докосване на топката е опасно... движенията му са умни, движенията му са зрели въпреки младата му възраст. Той има нещо рядко, което не може да се научи. Играе така, сякаш е роден за това ниво“, продължи бившият футболист на Милан и Реал Мадрид.

„Аз съм любител на красивата игра... и това, което видях на Турция - Испания от това дуо ми напомни за спомени за велика Испания. Испания се завръща силна... и Педри и Ламин са в основата на този проект“, каза още Кака.