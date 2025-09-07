И спания може и да пожали България при 3:0 в София в четвъртък, но на Турция се случи нещо многжо по-лошо. Европейският шампион смаза от бой съседите ни с категоричното 6:0 пред препълнения стадион в Коня. Хеттрик за момчетата на Луис Де ла Фуенте наниза Микел Мерино, два гола добави Педри, а един път се разписа Феран Торес в нашата група Е от квалификациите за Мондиал 2026.

ЗАШЛЕВИХА НИ ТРОЙКА И В ТБИЛИСИ!

„Ла Фурия“ тръгна силно, както срещу България. Тимът повеме в 6-ата минута, когато именно Педри намери пролука пред наказателното поле и с чудесен удар отбеляза за 1:0. В 22-рата минута испанците направо скриха шапката на турците. Те направиха атака с над 30 подавания, а заключителните докосвания бяха изключителни – Оярсабал намери Микел Мерино и той с едно докосване отбеляза за 2:0. Турците отвърнаха с удари на Йълдъз и Актюркоглу, дори нацелиха греда, но попадение не последва. Вместо това в добавеното време на първата част Испания нанесе нов удар – Педри проби и върна към Мерино, който вкара втория си гол в мача и направи резултата 3:0.

Втората част започна много зле за турците. В 53-ата минута Феран Торес, влязъл на мястото на контузения Нико Уилямс, се разписа за 4:0 след отлична контраатака, която премина през Мерино и Ямал. Пет минути по-късно Ямал подаде на Мерино, който с удар от границата на наказателното поле оформи своя хеттрик – 5:0. Испания не спря дотук. В 60-ата минута Оярсабал направи фантастичен пробив и изведе Педри очи в очи с вратаря. Халфът на Барселона не сбърка и с техничен удар покачи на 6:0.

Така Испания е на първо място в групата с 6 точки и голова разлика 9:0. Турция падат до второ място, въпреки че биха Грузия в четвъртък. Хвича и компания са втори благодарение на успеха над България с 3:0 по-рано днес. В следващите мачове на 11 октомври Испания ще приеме Грузия, а България е домакин на Турция.

