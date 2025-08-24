И мат ли място жените във футбола? Този въпрос отново е актуален, след като германска репортерка се издъни жестоко в ефир. Катарина Клайнфелд от Sky се превърна в хит в цял свят, след като не успя да познае капитана на Вердер Марко Фридъл след загубата от Айнтрахт с 1:4.

Фридъл, който от 7 години играе за "зелените", бе с екип на "орлите", след като размени фланелката си с тази на Маркус Зетерер, с който доскоро бяха съотборници. Катарина Клайнфелд не обърна внимание кой стои срещу не и го започна: „Искам да поговорим малко за Айнтрахт Франкфурт, но нека първо се съсредоточим върху мача. Днес спечелихте с 4:1, това ли е първата победа, която очаквахте?“

Но бързо бе отстреляна с: "Аз съм играч на Вердер". Блондинката осъзна грешката след неловко мълчание и му се извини. Интересното е, че тя е известна с връзката си с един от най-силните мъже във футбола в Германия - Себастиан Кел, който е директор в Борусия Д.

Сцената между нея и Фридъл обиколи планетата и стана вайръл в социалните мрежи.