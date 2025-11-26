О тборът на Челси записа изразителна победа над Барселона в един от най-интересните сблъсъци от 5-я кръг на Шампионска лига. „Сините“ на Енцо Мареска отбелязаха три попадения, а други три бяха отменени. Повече от едно полувреме Барселона игра с човек по-малко, което в крайна сметка се оказа фатално за гостите. В края на първата част втори жълт картон получи капитанът Роналд Араухо.

Челси си осигури класическия успех след автогол на Жул Кунде и попадения на Естевао и Лиъм Делап. Изразителната победа изкачи лондончани до четвъртото място във временното класиране, докато ситуацията а Барселона става все по-сложна и вече заема 15-ото място.

Първото полувреме на „Стамфорд Бридж“ предложи куп интересни моменти. Срещата започна отлично за домакините, като още в 4-ата минута „сините“ реализираха във вратата на Барселона чрез Енцо Фернандес. Попадението му обаче бе отменено заради игра с ръка на Фофана в атаката на домакините. Нарушението бе забелязано от ВАР.

Футболистите на Енцо Мареска определено играеха с настроение и редяха атака след атака към вратата на своя противник. Фернандес реализира втори гол в 22-ата минута, този път след изпълнение на статично положение. Топката бе центрирана на далечната греда от фал, където аржентинецът засече с глава. Страничният рефер вдигна флага за засада, а решението му бе потвърдено от ВАР. Телевизионните повторения обаче не убедиха в правотата на съдиите на терен.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 27-ата минута, когато все пак третият гол във вратата на Барселона бе зачетен. Иронично или не, то бе реализирано от футболист на гостите. След разиграване от корнер Кукурея бе изведен отдясно и отправи прострелно центриране в наказателното поле, където Педро Нето засече. Топката се отби последователно в Торес и Жул Кунде, като втория я прати в собствената си мрежа. От повторенията се видя ясно, че Кукурея е бил зад отбраната на Барса, но въпреки това голът бе зачетен.

Минута преди края на първата част Барселона остана с човек по-малко, след като Роналд Араухо бе декориран за втори път в жълто и трябваше преждевеременно да напусне терена.

След почивката интересните моменти продължиха. Само шест минути след подновяването на играта Челси отново се разписа, този път чрез резервата Андрей Санто, но и неговият гол не бе зачетен заради засада.

Нищо обаче не успя да спаси Барселона в 55-ата минута, когато след страхотен самостоятелен рейд, Естевао покачи на 2:0. Четвърт час преди края на редовното време домакините решиха всичко с трети гол, дело на Делап. Той се разписа след пас на Енцо Фернадес отляво, като първоначално голът не бе зачетен заради засада. След преглед на ситуацията с ВАР обаче, се оказа, че страничният рефер е сгрешил в преценката си и попадението в крайна сметка остана – 3:0!

Другите резултати от Шампионската лига вчера:

Аякс - Бенфика 0:2

Галатасарай - Юнион Сен Жилоаз 0:1

Бодьо/Глимт - Ювентус 2:3

Борусия Дортмунд - Виляреал 4:0

Манчестър Сити - Леверкузен 0:2

Марсилия - Нюкасъл 2:1

Наполи - Карабах 2:0

Славия Прага - Атлетик Билбао 0:0

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX