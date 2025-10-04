Ч елси победи с 2:1 Ливърпул в дербито от 6-ия кръг на Висшата лига. „Сините“ стигнаха до успеха с гол в 96-ата минута.

Това е второ поредно поражение за Ливърпул във Висшата лига, като тимът на Арне Слот губи в добавеното време за втори пореден път, след като миналата седмица се случи същото срещу Кристъл Палас. "Червените" са в серия от 3 поредни загуби във всички турнири, след като през седмицата паднаха от Галатасарай и в Шампионската лига.

Челси поведе в 15-ата минута, когато Мойсес Кайседо се разписа със силен удар. Гостите опитаха натиск, но бе успех. В 38-ата минута Алехандро Гарначо бе близо до гол за Челси, но прати топката покрай вратата. Александър Исак пропусна шанс за гостите в края на първото полувреме.

След почивката Мохамед Салах бе близо до гол за Ливърпул, но ударът му не бе точен. В 63-ата минута Ливърпул изравни. Коди Гакпо бе точен след подаване на Исак. В последните минути домакините имаха предимство, а Естевао и Кайседо отправиха удари, но Гиорги Мамардашвили спаси.

Челси стигна до успеха в 96-ата минута. Естевао вкара след асистенция на Кукурея.

Ливърпул остава на второ място с 15 точки, Челси е 6-и с 11.