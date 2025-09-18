у тболистите на Монако бяха принудени да стоят няколко часа в самолета си на летището в Ница, а в крайна сметка не успяха да излетят за Белгия, където днес гостуват на Брюж в мач от Шампионската лига. Играчите, сред които звезди като Пол Погба, Ансу Фати, Ерик Дайър и др., стояха в аероплана заради проблем с климатика. На тях им беше забранено да напускат машината, докато текат ремонтните дейности.

Така футболистите на Монако се потяха като в сауна във вътрешността на корпуса. Заради това те се съблякоха само долно бельо. Накрая се оказа, че самолетът не може да бъде ремонтиран и играчите слязоха от него само по бельо. Полетът беше отменен и отборът ще лети за Белгия в деня на мача.

