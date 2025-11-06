С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г., отборите започват да представят своите официални фланелки за турнира. Германия е сред първите, като представи новия си екип през тази седмица.

📸🇩🇪 Germany's 2026 World Cup home kit has officially been unveiled pic.twitter.com/VKxhB4cNie — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 5, 2025

Дизайнът на фланелката потвърждава предварителните слухове – тя е хибрид между емблематичните екипи, с които Германия печели световните купи през 1990 г. и 2014 г. Отличава се с шеврон в черно, червено и златно, разделен от бели ромбове в средата. Звездите над емблемата на Германския футболен съю з (DFB) са украсени с годините, в които Германия е печелила световната титла – '54, '74, '90 и '14.

Ръкавите и яката са с черни и червени кантове, а екипът се допълва от черни шорти и бели чорапи.

Това ще бъде и последният екип на Германия, произведен от Adidas, преди отборът да премине към Nike.

Въпреки че все още няма официално потвърждение за това кога фланелката ще направи своя дебют, очаква се това да се случи по време на предстоящите квалификации на Германия за Световното първенство срещу Люксембург и Словакия.

