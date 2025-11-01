Н аполи и Комо завършиха 0:0 в мач от 10-ия кръг на Серия А. Шампионите имаха предимство, но така и не успяха да пробият защитата на гостите. Комо също може да съжалява, тъй като пропиля дузпа през първото полувреме.

Гостите започнаха мача по-добре, а в 24-ата минута получиха дузпа за нарушение на Ваня Милинкович-Савич срещу Алваро Мората. Испанският нападател сам се нае с изпълнението, но Милинкович-Савич отрази удара му с крак. Домакините се хвърлиха в атака, а Скот Мактоминей опита удари на два пъти, но без успех.

След почивката отново Мактоминей и Матео Политано пробваха изстрели за Наполи, но не намериха целта. Расмус Хьойлунд също пропусна възможност.

Наполи остава начело с 22 точки. Комо е на пето място със 17.

В ранния мач в Италия днес Удинезе победи с 1:0 Аталанта у дома с гол на Николо Дзаниоло, който се разписва във втори пореден мач.