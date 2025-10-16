Д жими Флойд Хаселбанк танцува под диско топката в риалити по телевизията, но сегашният блясък, славата и успешната футболна кариера от близкото минало са в контраст с престъпния начин на живот в ранните му години.

53-годишният бивш футболист, минал през Лийдс, Челси и Мидълзбро в началото на този век, открито говори за бандитския свят, от който по чудо се е измъкнал като тийнейджър. Днес той си спомня как ходел въоръжен с нож, бил е част от банда, а кражбите били част от ежедневието му.

Квартал

Хаселбанк беше страхотен нападател и неповторим шоумен в най-добрите си години. Самият той вярва, че футболът го е спасил. Споделя, че когато се връща у дома, вижда старите си приятели, които сега са наркодилъри или наркомани — път, по който самият той е можел да поеме.

„Трябваше да ме видиш на 16“, казва той пред The Guardian. „Едно от онези лоши момчета, които се влачат с бандите и искат да изглеждат готини и корави. Мислех, че съм корав тип, крадях и заплашвах хората с приятелите си. Беше откачено“.

Той е роден в Суринам, а семейството му се мести в Заандам, Нидерландия, когато е само на 6. Много скоро попада в лоша компания в бедняшки квартал.

„Живеехме в 14-етажен блок. Понякога, когато играех футбол отзад с приятелите си, виждахме как пада човешко тяло“, обяснява той. „Виждали сме хора да се самоубиват два или три пъти и това вече не ни изненадваше. Имаше много съсипани хора, много лоши неща. Беше трудно за майка ми. Тя трябваше да се грижи за шест деца, които доведе със себе си от Суринам. Баща ми не беше добър човек. Той избра да остане там, а аз поех по грешния път“.

Кражба

Животът на Хаселбанк се преобръща една нощ, когато с десетима от приятелите му отиват на концерт на „Пъблик Енеми“, по онова време една от най-популярните рап групи.

„В Амстердам нещата излязоха извън контрол“, пише бившият футболист в автобиографията си „Джими“.

„Никой от нас нямаше билет. Мислехме, че просто ще принудим хора, които са си купили, да ни ги дадат. Заплашихме няколко момчета и им откраднахме билетите. Не е нещо, с което се гордея. Когато си в банда, правиш много глупави неща. Хората, от които обрахме, отишли в полицията и в крайна сметка всички ни арестуваха. Мен ме изпратиха в младежки поправителен център в Гронинген за три месеца. Бях там не само за това, а и защото при обиск в дома ми бяха открити други крадени вещи – радиоапарати за коли, часовници. Занимавах се с тези неща, за мен това беше доходоносен бизнес“.

Машина

„По онова време ходех въоръжен с нож, но в интерес на истината никога не съм имал пистолет. Страхувах се от оръжия. Веднъж видях как един човек го застреляха в колата му на улицата и посред бял ден“.

За времето си в поправителния център Хаселбанк разказва пред The Guardian: „Бях смачкан, когато се озовах на онова мрачно място. Сложиха ме в стая с още трима души, от които единият беше луд. Не беше агресивен, но трябваше постоянно да го държим под око. Беше мароканец и никой не му разбираше какво крещи. Това беше големият шок, от който явно съм имал нужда в онзи момент“.

Тийнейджърската самоувереност и агресия скоро били канализирани към футбола. Първоначално той играл като вратар, после като крило, а накрая като нападател.

Футболът е в кръвта му. Чичо му Найджъл някога играл за националния отбор на Суринам, а по-малкият му брат Карлос също направи кариера в Нидерландия.

Вече на 18, талантливият Джими преминал от нискоразрядния Телстар в АЗ Алкмаар. Пътят му към върха обаче изобщо не бил лесен. Впоследствие подписал с португалския Боавища, където се развихрил и се утвърдил като машина за голове.

Следващият голям трансфер е в Лийдс, за който има 34 гола в 69 мача, преди да направи следващата крачка в кариерата си и да се присъедини към Челси.

Дружка

При „сините“ играе в четири изключително резултатни сезона, в които става идол за феновете. Извън терена обаче нещата не вървели, а животът му в богатия Западен Лондон не бил безпроблемен.

Хаселбанк профукал над 1 милион паунда на хaзарт и често бил забелязван край рулеткaта. Отрича обаче да е загубил толкова много, по думите му цифрата била далеч по-малка, но все пак признава, че е загубил значителни суми. Открито говори също така как се чувствал като в капан, но все пак успял да овладее порока си. Днес все още посещава кaзина, но казва, че никога не зaлага повече от хиляда паунда.

Бившият национал на Нидерландия имал и дружка в хaзартните игри. Компания му правел друг от нападателите на Челси - Ейдур Гудьонсен, а една вечер дори успял да спечели 80 000 паунда.

Помощник

Джими Флойд Хаселбанк беше и част от треньорския щаб на селекционера Гарет Саутгейт за Евро 2024. Напусна солидарно със селекционера след загубата на Англия от Испания на финала.

Сега той работи като футболен анализатор по телевизията, впусна се и в новия сезон на известно танцувално шоу.

Женен е и има четири дъщери, които обожават шоуто и го насърчили да участва. Тази седмица неговата танцова партньорка Лорън Оклу публикува в Инстаграм: „Чувствам се толкова щастлива, че мога да прекарам още една седмица, работейки усилено. Наистина се забавляваме страхотно, а резултатите от упоритата работа на Джими са показателни. Горда съм, че съм негов инструктор“. Хаселбанк отговори: „Първо, благодаря ви много за всички гласове и подкрепата. Много съм благодарен, че оставам за още една седмица. Прекарвам си страхотно и репетициите с Лорън са перфектният баланс между работа и забавление. Много съм щастлив, че започнах това пътешествие, което и не искам да свършва“.

УИЛ ГРИФИ, Daily Mail