Б айерн Мюнхен привлече нападателя Никлас Джаксън от Челси под наем до края на сезона, съобщава Sky Sports. Сделката обаче има задължителна клауза за откупуване на правата на футболиста за 81.4 милиона евро.

Сумата е разделена на 16.4 милиона евро за периода под наем и 65 милиона евро за постоянен трансфер. Разликата в тази сделка и предложената от Байерн през уикенда са няколко милиона отгоре и задължителната опция за трансфер.

Джаксън изигра 81 мача за Челси и вкара 30 гола, подавайки за други 12. Той пристигна в Лондон за 37 милиона евро от Виляреал през 2023.