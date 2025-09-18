И спанският национален отбор, който победи България с 3:0 на 4 септември, се завръща начело на класацията на ФИФА за първи път от юни 2014 г., точно преди Световното първенство в Бразилия.

Златният век на националния отбор, спечелването на Евро 2008, Световното първенство през 2010 и Евро 2012, издигна Испания до титлата най-добър отбор в света, трон, който сега тя си е възвърнала с отбора, воден от Луис де ла Фуенте.

Атаката на Испания към първото място се дължи на двете септемврийски победи - 3:0 над България и 6:0 над Турция, както и на поражението на Аржентина от Еквадор в последния мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 г., което свали отбора на Скалони на трето място в класацията на ФИФА. Аржентинският национален отбор беше начело на класацията на националните отбори в продължение на две години и половина.

От декември 2022 г., когато Луис де ла Фуенте пое поста треньор на националния отбор на Испания, "Ла Роха" се изкачи от десето място в класацията на ФИФА до лидер в класирането с 1875,37 точки.

Франция остава на второ място в тази класация на националните отбори с 1870,92 точки след двете си победи срещу Украйна и Исландия. Аржентина пада на трето място след загубата си срещу Еквадор.

ТОП 10 НА РАНГЛИСТАТА НА ФИФА

1.Испания - 1 875,37

2.Франция - 1 870,92

3.Аржентина - 1 870,32

4.Англия - 1 820,45

5.Португалия - 1 779,55

6.Бразилия - 1 761,60

7.Нидерландия - 1 754,17

8.Белгия - 1 739,54

9.Хърватия - 1 714,20

10.Италия - 1 710,07