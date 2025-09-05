13 от 48-те участници на Мондиал 2026 вече са известни. Това са Австралия, Иран, Япония, Йордания, Южна Корея, Узбекистан, Канада, Мексико, САЩ, Аржентина, Еквадор, Бразилия и Нова Зеландия. В Европа обаче квалификациите са още в начален етап.

За 24 от 55-те членове на УЕФА пътят към световното първенство започна едва сега. Италия не попада в тази категория, след като вече направи фалстарт на квалификации през юни. „Скуадра адзура“ загуби от Норвегия с 0:3 в Осло и това доведе до уволнението на Лучано Спалети. На негово място бе назначен Дженаро Гатузо.

Световният шампион от 2006 година ще има тежката задача да предотврати трагедията - Италия да пропусне трето поредно световно. „Развълнуван съм. Искам да внедря в отбора чувство за принадлежност и борбен дух. Не можем да си позволим повече грешки“, бяха първите думи на 47-годишния селекционер.

Още от самото начало в Италия бяха скептични за избора на Гатузо. В това няма нищо чудно, защото по време на треньорската си кариера той не успя да се задържи на едно място повече от две години. В повечето клубове, където е работил, си тръгна със скандал, а за последно се провали начело на Хайдук Сплит. Никой не се съмнява в неговото желание за работа и мотивиращи умения, но за поста селекционер на Италия се изисква нещо повече от това. Шефовете на федерацията обаче се надяват Рино да сплоти играчите и да изгради силен колектив, който да прикрие липсата на индивидуален блясък. С изключение на вратаря Джанлуиджи Донарума, „адзурите“ на практика не притежават футболист от световна класа на някой друг пост. Особено проблематична е позицията на централния нападател. Неслучайно най-резултатният играч от повиканите през септември е халфът на Интер Николо Барела с 10 гола.

Мачовете срещу Естония и Израел са начало на нова ера за Италия. „Адзурите“ са твърд фаворит и нямат право на грешка. Основният съперник за първото място Норвегия вече записа четири поредни победи и е с впечатляваща голова разлика (+11). Италия има да наваксва и задължително трябва да победи „викингите“ в ответния двубой през ноември. Дотогава обаче Гатузо и компания не могат да си позволят дори равенство. В противен случай Италия ще завърши на второ място в своята група и трябва да мине през плейофите, за да играе на световното.

Италианските медии разкриват първата голяма промяна под ръководството на Гатузо. Той ще върне схемата с четирима в защита, след като предшественикът му Спалети започна да залага на 3-5-2. Целта е футболистите да се чувстват максимално комфортно. Предишната системата с трима в защита изисква повече синхрон и с малки изключения, не е в традициите на италианската школа.

