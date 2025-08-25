Мбапе включи на турбо в първите мачове на Шаби Алонсо начело на Реал, в които нервакът Винисиус е резерва

Р еал Мадрид постигна убедителен успех с 3:0 като гост на Овиедо в среща от втория кръг на испанската Ла Лига.

Мадридчани държат третата позиция във временното класиране с 6 точки от два изиграни двубоя, колкото имат и първите два тима в подреждането - Виляреал и Барселона.

Новакът Овиедо допусна втора загуба и остава предпоследен, 19-и.

Килиан Мбапе, чийто гол от дузпа донесе победата с 1:0 и над Осасуна в първия кръг, отбеляза първите два гола и срещу Овиедо - по едни в двете полувремена, в 37-ата и 83-ата минута.

Оставеният отново резерва бразилец Винисиус Жуниор добави едно попадение в третата минута на добавеното време за крайното 3:0 за гостите.

Мбапе даде преднина на Реал, след като Аурелиен Чуамени спечели топката в центъра на терена и бързо пусна към Арда Гюлер, който намери французина с добро подаване.

Голът предизвика бурни освирквания от домакинската публика, която беше убедена, че е имало нарушение на Чуамени.

Първата среща между двата тима от ноември 2002 година насам се оказа доста оспорвана, а дисциплинираната защита на Овиедо ограничи нападението на гостите до само един гол през по-голямата част от мача.

Домакините бяха близо и до изравнително попадение, след като Кваси Сибо удари греда.

Реал Мадрид реши всичко в 83-ата минута. Влезлият като резерва Винисиус подаде към Мбапе, който хладнокръвно реализира за 2:0.

Минути по-късно Килиан Мбапе имаше шанс за хеттрик, но мощният му изстрел от разстояние беше спасен от вратаря на Овиедо Аарон Ескандел.

Стражът на мадридчани Тибо Куртоа трябваше да се намеси прецизно, за да отрази удар на Хайсем Хасан, а в третата минута на добавеното време Винисиус Жуниор се озова сам в наказателното поле и спокойно вкара за 3:0. Винисиус, който си изкара жълт картон в 80-ата мин., само 17 мин. след като влезе на мястото на Родриго, вървеше по ръба и едва не отнесе втори от рефера Де Бургос заради реакциите си и срещу публиката, която оцени със скандирания "Тъпанар, тъпанар" жълтия му картон.

Испания, Ла Лига, втори кръг, неделя:

Овиедо - Реал Мадрид 0:3

Реал Сосиедад - Еспаньол 2:2

Виляреал - Жирона 5:0

Осасуна - Валенсия 1:0

Днес: Атлетик Билбао - Райо Валекано, Севиля – Хетафе;

от събота:

Леванте - Барселона 2:3

Майорка - Селта 1:1

Атлетико Мадрид - Елче 1:1

от петък:

Бетис - Алавес 1:0

В класирането след 2 изиграни мача водят с по 6 точки от 6 възможни Виляреал, Барселона и Реал Мадрид, следват Еспаньол и Бетис с по 4 и др.

Източник: БТА