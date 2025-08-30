Макс Алегри изхаби доста нерви, докато неговият Милан влезе в час срещу Лече - головете на Лофтъс-Чийк и Пулишич успокоиха треньора

О тборът на Милан записа първа победа за новия сезон в Серия А след успех като гост срещу Лече с 2:0 във втория кръг на Серия А.

"Росонерите“ стартираха кампанията с поражение у дома от новака Кремонезе, но във втория кръг от шампионата вдигнаха ритъма и записаха първа победа под ръководството на Масимилиано Алегри.

Първото полувреме и двата отбора предпочитаха да не рискуват, темпото бе бавно, но нещата се промениха след почивката и то за добро за гостите, като помогнаха и влезлите в игра Пулишич и Ричи.

Английският бързак Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края.

Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.

В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.

Италия, Серия А, втори кръг, петък:

Лече - Милан 0:2

Кремонезе - Сасуоло 3:2

Днес играят: Болоня – Комо, Парма – Аталанта, Наполи – Каляри, Пиза – Рома;

В неделя: Дженоа – Ювентус, Торино - Фиорентина , Интер – Удинезе, Лацио – Верона.

Източник: БТА