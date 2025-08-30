О тборът на Милан записа първа победа за новия сезон в Серия А след успех като гост срещу Лече с 2:0 във втория кръг на Серия А.
"Росонерите“ стартираха кампанията с поражение у дома от новака Кремонезе, но във втория кръг от шампионата вдигнаха ритъма и записаха първа победа под ръководството на Масимилиано Алегри.
Първото полувреме и двата отбора предпочитаха да не рискуват, темпото бе бавно, но нещата се промениха след почивката и то за добро за гостите, като помогнаха и влезлите в игра Пулишич и Ричи.
Английският бързак Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края.
Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.
В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.
Италия, Серия А, втори кръг, петък:
Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2
Днес играят: Болоня – Комо, Парма – Аталанта, Наполи – Каляри, Пиза – Рома;
В неделя: Дженоа – Ювентус, Торино - Фиорентина , Интер – Удинезе, Лацио – Верона.
Източник: БТА