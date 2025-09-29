В ъв футбола сме виждали какво ли не, но в минутите преди мача от Висшата лига между Кристъл Палас и Ливърпул хората около стадиона станаха свидетели на изключително куриозна случка.

Тя се разигра на завоя на една от улиците в Южен Лондон, където шампионите от Ливърпул гостуваха на Палас и загубиха с 1:2 визитата си.



Двата автобуса с футболистите и треньорският щаб на Ливърпул трябваше да спре на един завой, тъй като пред тях се появи фен, който тръгна да пресича пътното платно с бира в ръка, но се спря на средата му и клекна, за да си вържи обувките.

Автобусите бяха принудени да спрат за около минута, докато запалянкото си върже връзките и на двете обувки. Нарочно или не, фенът сякаш не забелязваше двете огромни машини, които го чакат и дори като стана, изнасянето му към тротоара стана изключително бавно и мудно.

Шофьорът на първия автобус показа железни нерви и търпение към запалянкото, който пък получи одобрителни възгласи от феновете на Палас, насъбрали се на тротоарите отстрани.