CR7 е вездесъщ и в тази класация.

К рилото на испанския шампион Барселона Ламин Ямал проби още на 18 години в Топ 10 на най-скъпоплатените футболисти в света за 2025-а.

Класацията на авторитетното списание „Форбс” продължава да се води от португалската звезда Кристиано Роналдо, който печели по 280 милиона долара на сезон, след като поднови договора си със саудитския Ал-Насър за още две години. Той стана първият играч със статут на милиардер.

Неговият вечен съперник Лионел Меси е на второ място в класирането, но с повече от два пъти по-малки доходи - 130 милиона долара.

Френският нападател Карим Бензена е на трета позиция в подреждането със 104 милиона долара.

В класацията следват актуалните в Европа нападатели Килиан Мбапе и Ерлинг Халанд.

Ето и Топ 10 на „Форбс”:

1. Кристиано Роналдо (Ал Насър) - 280 милиона долара

2. Лионел Меси (Интер Маями) - 130 милиона долара

3. Карим Бензма (Ал-Итихад) - 104 милиона долара

4. Килиан Мбапе (Реал Мадрид) - 95 милиона долара

5. Ерлинг Халанд (Манчестър Сити) - 80 милиона долара

6. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 60 милиона долара

7. Мохамед Салах (Ливърпул) - 55 милиона долара

8. Садио Мане (Ал-Насър) - 54 милиона долара

9. Джуд Белингам (Реал Мадрид) - 44 милиона долара

10. Ламин Ямал (Барселона) - 43 милиона долара