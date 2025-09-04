П роблемите за Михайло Мудрик не спират. Футболистът на Челси получи шестмесечна забрана за шофиране във Великобритания, след като натрупа 13 наказателни точки за период от 18 месеца, съобщава The Standard.

Украинският национал е бил спрян от полицията през януари тази година, докато е карал модифицираното си BMW M8 с превишена скорост – 58 км/ч в зона с ограничение от 32 км/ч. „Шофьорът първоначално не спря, затова го последвах. След като подадох няколко сигнала, той най-накрая отбива“, разказва полицай Андрю Кинсела.

По онова време Мудрик вече е имал осем наказателни точки. През август съдът добави още пет и му наложи глоба от 660 паунда, както и съдебни разноски. Във Великобритания книжката се отнема автоматично при достигане на 12 или повече точки в рамките на три години.

Това е пореден удар за крилото на „сините“, който от декември е извън терените заради обвинения в употреба на допинг. Самият играч категорично отрича, че съзнателно е приемал забранени вещества: „Бях в пълен шок“, коментира той. Челси също застана зад своя футболист, но ако бъде признат за виновен, го грози наказание от четири години извън футбола.