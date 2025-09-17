Н апрежението между Испания и Израел може да се пренесе и на футболния терен. Испанското правителство обмисля възможността националният отбор да бойкотира Световното първенство по футбол през 2026 г., ако Израел успее да се класира за Мондиала.

Това сподели Пачи Лопес, който е говорител на социалистическата група в Конгреса на депутатите. Той заяви, че Испания ще оцени ситуацията своевременно, но позицията на страната е ясна.

"Ще оценим ситуацията, когато му дойде времето. Нека някои хора да започнат да си отварят очите. Нашите са широко отворени и не толерират това, което виждат, затова не можем и не искаме да мълчим", заяви Лопес, цитиран от RMC Sport.

Заплахата за бойкот идва на фона на продължаващите квалификации за Световното първенство. Израелският национален отбор е на трето място в своята квалификационна група. Пред него са отборите на Норвегия и Италия.