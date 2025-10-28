А бърдийн ангажира една от най-необичайните личности във футбола в опит да спре упадъка от началото на сезона.

След девет изиграни мача в шотландската Висша лига тимът, чийто титулярен вратар е националът Димитър Митов, е предпоследен с едва две победи. В тази сложна ситуация ръководството на клуба назначи за спортен директор Лутц Пфаненщил. Кариерата на 52-годишния германец е глобално приключение. Като вратар е пазил за 25 клуба в 13 държави и е единственият, играл професионално във всичките шест конфедерации на ФИФА. През 2001 г. е хвърлен в затвор в Сингапур, където прекарва 101 дни заради обвинения в уреждане на мачове. Оправдан е поради липса на доказателства. Малко след това, когато е под наем в Братфорд Парк Авеню в Англия, той три пъти е обявен за клинично мъртъв по време на двубой. Тогава след силен сблъсък се стига до колапс на белите му дробове.

We are delighted to announce Lutz Pfannenstiel as our new Sporting Director.



Everyone at Aberdeen FC looks forward to welcoming Lutz to the North-east when he officially starts with the Dons next month.



// https://t.co/JcMF86WSO0 pic.twitter.com/GP7tD2fiCD — Aberdeen FC (@AberdeenFC) October 27, 2025

„Нямах пулс, обявиха ме за мъртъв три пъти на терена, но се събудих в болница три часа по-късно“, споделя по-късно той.

Безспорно най-забележителният епизод от кариерата му се случва в Нова Зенландия, където се състезава за Отаго Юнайтед. Там Пфаненщил успява да открадне пингвин, който държал във ваната си вкъщи в продължение на няколко дни. Връща птицата, след като е предупреден, че може да бъде екстрадиран от страната. След като окачва бутонките, е помощник-треньор, анализатор и спортен директор в различни отбори.