Н ай-популярният в момента певец в Италия - Дамиано Давид се превърна в сензация при победата на Рома с 1:0 над Болоня. Вокалът на бандата Монескин, който наскоро издаде соло албум, бе забелязан да куфее в ложата на "Олимпико" при попадението на Уесли Франса в 53-ата минута.

Така "вълците" стартираха с успех ерата "Гасперини", макар и измъчен. С Дамиано бе приятелката му - Доув Камерън. Хубавицата е едно от откритията на детския канал на "Дисни". Тя също се изявява като певица и аткриса. Звездната двойка обаче бе засенчена от издънката на Милан, който се провали у дома с гръм и трясък - 1:2 от Кремонезе. 

Интересното е, че играчите на Болоня бяха надъхани за новия сезон от легендата на италианската естрада - Джани Моранди. 

 

давид монескин Рома Гасперини