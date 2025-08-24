Н ай-популярният в момента певец в Италия - Дамиано Давид се превърна в сензация при победата на Рома с 1:0 над Болоня. Вокалът на бандата Монескин, който наскоро издаде соло албум, бе забелязан да куфее в ложата на "Олимпико" при попадението на Уесли Франса в 53-ата минута.
La Roma debutta con un’ottima vittoria, grande festa in campo e sugli spalti ⚽— DAZN Italia (@DAZN_IT) August 24, 2025
Damiano David letteralmente euforico per la sua squadra 🤯#RomaBologna #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/sZjLunpTLh
Така "вълците" стартираха с успех ерата "Гасперини", макар и измъчен. С Дамиано бе приятелката му - Доув Камерън. Хубавицата е едно от откритията на детския канал на "Дисни". Тя също се изявява като певица и аткриса. Звездната двойка обаче бе засенчена от издънката на Милан, който се провали у дома с гръм и трясък - 1:2 от Кремонезе.
Damiano David e Dove Cameron esultano al goal della Roma pic.twitter.com/4By0iONBm1— Roberto (@sali_roberto) August 23, 2025
Интересното е, че играчите на Болоня бяха надъхани за новия сезон от легендата на италианската естрада - Джани Моранди.
Damiano David e Dove Cameron allo Stadio Olompico di Roma cantano l’inno della Roma! pic.twitter.com/l4XFcIAVpg— Roberto (@sali_roberto) August 23, 2025