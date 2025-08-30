На Жоао Феликс му тръгна с хеттрик в първенството на Саудитска Арабия

К ристиано Роналдо реализира гол №940 в кариерата си при разгрома като гост на Ал Насър с 5:0 над Ал Таавун в първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Той обаче беше напълно засенчен от сънародника си Жоао Феликс, който забоде хеттрик и прибра и с наградата за Най-добър играч в мача, освен топката от срещата, както повелява традицията.

Кингсли Коман също се разписа за Ал Насър.

Роналдо вкара дузпа в 54-а минута.

"Първата стъпка е направена“, изфука се той в социалните мрежи след успеха на старта на сезона в Саудитска Арабия.

Жоао Феликс откри още седмата минута, като с левачката оползотвори асистенция на бразилеца Анжело.

Роналдо направи 2:0 за Ал Насър в 54-ата мин., а веднага след това Коман с глава закова 3:0 за гостите.

Жоао Феликс оформи петицата с 2 попадения с десния крак в 67-ата и 87-ата мин.

Останалите резултати от кръга: Дамак - Ал Хазем 1:1, Ал Етифак - Ал Колоод 2:1, Ал Ахли - НЕОМ 1:0, Ал Хилал - Ал Рияд 2:0, Ал Шабаб - Ал Калеей 1:4.

Източник: БТА