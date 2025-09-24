Л егендарният Ралф Рангник има сериозни здравословни проблеми. След серия от операции на глезена, неочаквани усложнения го принудиха отново да остане в болница. Според германските медии, 67-годишният специалист се е заразил с така наречената „болнична бактерия“ след последната си операция в Бавария. Така че, вместо да се върне на терена и да планира следващите мачове, Рангник сега се бори с инфекция, която усложнява възстановяването му.

Поради това развитие на събитията, дългоочакваното му обявяване на състава на националния отбор за 29 септември също е отменено. Той ще бъде заменен от асистента му Ларс Корнетка, който вероятно ще седи на пейката в квалификациите срещу Сан Марино и Румъния. Рангник претърпя първата си операция през юни, но раната се инфектира, така че трябваше да легне под ножа отново през юли. Въпреки че се очакваше, че сега ще се възстанови напълно, се случи обратното – инфекцията създаде нов проблем. Още в началото на месеца беше ясно, че треньорът не е готов.

В Зеница, по време на мача между Босна и Австрия, той дори използва електрически велосипед, за да се придвижва. Всичко това, за да намали натиска върху контузения си глезен.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX