В ъпреки че наскоро поднови договора си с Кристиано Роналдо в сделка с астрономически суми и привлече други звезди като Жоао Феликс, Кингсли Коман и Иниго Мартинес, както и назначи Жорже Жезуш за нов треньор с амбиции за спечелване на титли, Ал Насър ще бъде продаден на инвеститори.

Според саудитския журналист Ахмед Аджлан, страната възнамерява да намали инвестициите и да редуцира разходите за футбол, поради което отборът на португалците е една от жертвите, заедно с останалите големи клубове – Ал Итихад, Ал Ахли и Ал Хилал. Всички те принадлежат на Фонда за публични инвестиции на Саудитска Арабия (75%), а 25% са под контрола на Министерството на спорта в страната, като продажбата ще включва 100% от собствеността.

Същият източник твърди, че саудитският милиардер принц Ал Уалид бин Мосаад е фаворит за закупуването на Ал Хилал, тъй като е златен член на клуба и дори предостави личния си самолет, за да доведе Неймар от ПСЖ през 2023 г., изпреварвайки принц Абдула бин Мосаад, бивш собственик на Шефилд Юнайтед. Все още няма планове за покупка на останалите клубове.

През последните години тези четири клуба са похарчили общо около 1,59 милиарда евро само за трансфери на играчи, без да се включват заплати и други разходи, като Ал Хилал е най-големият разходник (€558 млн.), следван от Ал Насър (€406 млн.).

