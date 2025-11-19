С тилиян Петров разкри какви пари е получавал след трансфера си от ЦСКА в Селтик през 1999 г.

„Спомням си, че офертата беше около 300 долара (227,14 британски лири) на седмица, което беше наистина малко. Но в същото време три пъти повече, отколкото печелех в България“, призна Стенли в популярен британски подкаст.

Той си припомни и как точно се е случил трансферът. „Дойдоха двама представители на Селтик. Казаха ми, че ще летя на следващия ден и с мен ще дойде още един мой съотборник – Милен Петков. Тръгнах с един чифт панталони, тениска и сако“, разказа Стилиян, който в годините след това си заработи статута на легенда. В крайна сметка договор подписа само той. „Другият играч имаше семейство, вече и дете“, добави Стенли, който има 311 мача и 64 гола за клуба.