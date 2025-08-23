Роналдо си направи патентованото "сиуууу" в Хонконг, но купата гушнаха съперниците от Ал Ахли

К ристиано Роналдо пропусна още един шанс да спечели първата си титла с Ал Насър и продължи саудитската си суша вече втора година.

В игровото време на финала за Суперкупата на Саудитска Арабия срещу Ал Ахли резултатът бе 2:2, но при последвалите дузпи тимът на Роналдо загуби 3:5.

Не е ясно дали болката от поредната греда в преследването на трофей ще бъде притъпена от нов личен рекорд на 5-кратния носител на Златната топка.

Срещу Ал Ахли той вкара от дузпа в 41-ата мин. своя стотен гол за Ал Насър, неговият четвърти клуб, с който достига 3-цифрен голов актив.

Роналдо стана първият футболист, който го е постигнал с 4 различни клуба, плюс националния на Португалия.

Откакто се присъедини към Ал Насър през декември 2022 г. португалецът има 74 попадения в първенството на Саудитска Арабия, 14 в азиатската Шампионска лига, 3 за Купата на краля на С. Арабия, 6 за арабската Купа на шампионите и 3 за Суперкупата.

Преди това CR7 вкара 450 пъти за Реал Мадрид, има 145 попадения за Манчестър Юнайтед, 101 за Ювентус и 138 за португалската Селесао.