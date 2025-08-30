С анкт Паули спечели дербито на Хамбург с 2:0 като гост на комшиите от Хамбургер Шпортферайн и на всичкото отгоре, си осигури първото място в класирането (4 точки).

Отборът от квартала с червените фенери бе спечелил и последното хамбургско дерби в Първа Бундеслига преди 5308 дни (16 февруари 2011 г.), когато Асамоа разплака с гола си съперниците на техния „Фолкспаркщадион“ за 1:0, припомни „Билд“.

Паули удари в 19-ата мин., когато бързо разигран корнер с 2 паса по земя завърши с неспасяем удар на Джвигала пред очите на заспалите защитници на Хамбургер.

„Червените гащи“ от HSV се отърваха от втори гол благодарение на съдийски гаф в 25-ата мин. Тогава Хунтонджи се измъкна от Торунарига, който залитна и падна на тревата, което реферът Дингерт неправилно прецени като нарушение на нападателя.

Малко след началото на второто полувреме Кьонигсдьорфер вкара и феновете на Хамбургер изригнаха, но радостта им трая кратко. ВАР-реферите отчетоха минимална засада на играча на Хамбургер и голът бе отменен.

В 60-ата мин. Санкт Паули уби интригата: вълшебен пас на Фуджита изведе Хунтонджи, който литна вратаря и от малък ъгъл направи 0:2.

Хамбургер доигра дербито с десет души, след като грузинският национал Гочолеишвили получи червен картон четвърт час преди последния сигнал.

Санкт Паули временно оглави класирането с четири точки, докато Хамбургер остава 11-и с точка преди изиграването на останалите срещи от кръга.

Германия, Първа Бундеслига, втори кръг, петък:

Хамбургер - Санкт Паули 0:2

Днес играят: Вердер Бремен - Байер Леверкузен, Лайпциг – Хайденхайм, Хофенхайм - Айнтрахт Франкфурт, Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах, Аугсбург - Байерн Мюнхен;

В неделя: Волфсбург – Майнц, Борусия Дортмунд – Унион, Кьолн – Фрайбург.

Източник: БТА