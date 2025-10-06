С таналият изведнъж резерва на Светослав Вуцов от Левски доскорошен титулярен вратар на българския национален вратар Димитър Митов и неговият клубен тим Абърдийн записаха първа победа през новия сезон в шотландския елит.

Тимът надделя с разгромното 4:0 над Дънди като домакин в среща от 7-и кръг на редовния сезон на Висшата лига.

Головете за „доновете” за кеф на техния „Питодри” вкараха само чужденци – 2 заби шведът Йеспер Карлсон, а по веднъж се разписаха французинът Адил Аушиш и германецът Емануел Гямфи, а Карлсон вкара и през второто полувреме, оформяйки крайното 4:0.

За Митов това бе трета суха мрежа за Абърдийн във всички турнири. Отборът на нашия обаче остава последен в класирането с 4 точки.