Р азследването в Турция за нелегални зaлагания в местния футбол придоби нови размери. Тази сутрин беше издадена заповед за задържане на 46 футболисти, ръководители и съдии, твърди A Haber. 35 от тях вече са задържани. Главната прокуратура на Истанбул официално обяви имената на футболистите и мениджърите, задържани като част от разследването. Сред тях са дългогодишният халф на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш и защитникът на Галатасарай Метехан Балтаджъ.

Главната прокуратура на Истанбул заяви, че втората фаза на разследванията, известна като „Разследвания на футболни зaлози“, включва данни, получени от Комисията за разследване на финансови престъпления (MASAK) и легални сайтове за зaлози, проучвания с отворен код, анализи и други доказателства, проведени от Професионалната дисциплинарна комисия по футбол (PFDK) относно 101 футболисти, получили присъди за дисквалификация на заседанието си на 13 ноември.

Разследването е установило, че Метехан Балтаджъ е зaлагал на мачове на собствения си отбор. Мерт Хакан Яндаш е правил зaлози чрез друго лице, което също е арестувано. Заповед за задържането е издадена за собственика на клуб Анкараспор Ахмет Окатан, президента на клуба Мехмет Емин Катипоглу, президента на Назълъ Беледиеспор Шахин Кая и двама треньори, като всички те са се опитали да повлияят на резултата от футболния мач между Анкараспор и Назълъ Беледиеспор, игран на 28 април 2024 г.

В изявлението се обяснява също, че е установено споразумение, което е повлияло на резултата от футболния мач между Умраниеспор и Гиресунспор, игран на 24 декември 2023 г., и че са издадени заповеди за задържане на шест лица, включително един футболист.

Петима от заподозрените са в чужбина, а други шестима се издирват. „Нашата съдебна система и главните прокуратури започват и продължават необходимите разследвания, като вземат предвид съобщенията за престъпления по тези въпроси. Всички заедно ще следим напредъка на разследването", каза министърът на правосъдието в Турция Йълмаз Тунч.

