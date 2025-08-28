ЦСКА се е прицелил не към Анхел ди Мария (вляво), а към неговия опонент на снимката - Анхело Мартино.

Л евият бек Анхело Мартино ще продължи кариерата си в ЦСКА, тъй като Нюелс Олд Бойс е приел офертата от 400 000 долара, твърдят източници в платформата "Х".

27-годишният аржентинец трябва да лети за България през уикенда, за да премине медицински прегледи и подпише за 3 сезона.

В южноамериканската държава информират, че Нюелс Олд Бойс е предпочел сега да вземе някаква парична сума за Мартино, вместо да го изпусне без пари след четири месеца, когато договорът му изтича.

Самото желание на левия бек е било да заиграе в Европа, след като до момента е носил екипите само на аржентински отбори. Досегашната му кариера му е преминала в Атлетико Рафаела, Талерес и Нюелс Олд Бойс, който впрочем е родният тим на суперзвездата Лионел Меси.

От началото на календарната година Анхело Мартино е взел участие в 13 мача в първенството и за купата, записвайки две асистенции.

Той ще е вторият аржентинец в състава на ЦСКА, след като от Берое беше привлечен сънародникът му Сантяго Леандро Годой-Кошмара.