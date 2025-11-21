Н ападателят на Челси Коул Палмър ще отсъства поне още една седмица, след като счупи пръст на крака си при нелеп битов инцидент. Английският национал е претърпял фрактура на малкия пръст на левия си крак, след като се е спънал във врата през нощта в сряда. 23-годишният Палмър трябваше да поднови тренировки с първия отбор тази седмица, след като два месеца лекуваше контузия в областта на слабините.

Вместо това, той ще остане извън игра малко по-дълго и ще пропусне следващите три ключови мача на "сините", а именно двубоите с Бърнли, Барселона и домакинството на Арсенал следващия уикенд. "Със сигурност няма да е на разположение за събота, за Барселона и за Арсенал", потвърди мениджърът на Челси Енцо Мареска. "За съжаление, той претърпя инцидент у дома, при който си удари пръста на крака. Не е нещо сериозно, но няма да се върне през следващата седмица. Аз се будя много пъти през нощта – удрям си главата, краката, всичко – така че може да се случи."

Последната поява на Палмър беше при загубата на Челси с 1:2 от Манчестър Юнайтед на 20 септември. Оттогава "сините" са изиграли 11 мача във всички турнири, като имат осем победи и две загуби, и се намират на трето място във Висшата лига.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX