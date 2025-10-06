Р одила съм извънземно! Така мама Биляна описа в социалните мрежи щерка си Ангелина Топич, която спечели бронз в скока на височина на Световното първенство по лека атлетика в Япония.

„Сега вече мога да давам съвети на татко, тъй като съм най-добрата в семейството“, заяви пък дяволито 20-годишната сръбкиня, след като преди това ля сълзи на почетната стълбичка. И е права – най-добрата е. Защото върховото постижение в шампионат на планетата на нейния баща и треньор Драгутин е четвъртото в Севиля през 1999 г. Майка й Биляна също има четвърто място, но в тройния скок от Берлин 2009 г. Развълнуваният й баща също призна превъзходството. „Една, неповторима, различна. Ангелина е по-добра от мама и татко, взети заедно. Официално е, точно както трябва да бъде“, написа гордият родител.

„Дебютът на татко на световно е преди 34 години срещу Хавиер Сотомайор (б.р. – кубинския атлет, който държи рекорда в скока на височина при мъжете – 2,44 м), а моят е срещу Магучих (б.р. – украинката скочи 2,10 м и подобри рекорда на Стефка Костадинова)“, продължи с паралелите Ангелина, която беше избрана за „Изгряваща звезда“ сред атлетите на Балканите заедно с нашия Божидар Саръбоюков.

Трудно

„Аз съм по-строгата от двамата“, споделя 48-годишната Биляна. Именно тя държи националния рекорд на Сърбия в тройния скок при жените. Сега сръбкинята отново е близо до спорта, тъй като е президент на белградския атлетически клуб Top Jump. „Истината е, че и двамата не сме чак толкова строги. Изискваме повече на думи, а не на дела. В крайна сметка става така, както Ангелина си го е наумила. Опитваме се да я изслушваме, налага се да правим компромиси, но и да даваме добър пример“, допълва татко Драгутин.

Опитът му е огромен, натрупан в дългите години състезателна кариера и участието на шест Олимпийски игри. „Много е трудно да работиш с някого, когото обичаш повече от себе си“, започна изповедта си след бронза в Токио треньорът татко, и добавя, че му е много трудно да съчетава двете роли. „Любовта не търпи дисциплина. Когато обичаш, искаш да прегръщаш и прощаваш. Но това поведение не подхожда на треньора, затова и ми е много трудно да тренирам детето си“. По пободен начин стоят нещата и при Ангелина – тя трябва да направи разликата между баща и треньор, две роли, които изпълнява един и същи човек.

Драгутин признава, че напоследък все по-често се замисля дали да остане до щерка си. „За нея и семейството направих всичко, което зависи от мен. Сега може да продължи сама, а ако поиска – татко винаги е насреща. Всичко зависи от нейното желание. Тя все още има вяра в мен. Засега продължаваме, ще видим какво ще стане в бъдеще“, заяви бившият атлет пред Sport klub.

Сестра

Атлетиката е на мода в техния дом. Родителите на новата звезда в скока на височина се запознават именно по време на подготовка, скоро след това искрите помежду им започват да прехвърчат и през 2004-та двамата минават под венчилото. „Драгутин ме привлече, защото е много интересна личност. Духовит, забавен, общителен, а на мен ми и много приятно, когато мога да мълча в присъствието на някого“, разказва Биляна за 6 години по-възрастния си съпруг. Той пък описва сам себе си като твърдоглав, упорит и импулсивен.

Година след сватбата на бял свят се появява Ангелина, а след още 8 и втората дъщеря София. Момичето, което още няма навършени 12, също тренира атлетика, а мината седмица скочи 1,40 м на състезание в Белград и счупи рекорда на кака си, която на същата възраст постигна 1,38 м.

Треньор

Татко Драгутин се състезава на различни нива до 2012-а и може да се похвали със завидно дълга кариера. Негов е световният рекорд за юноши (2,37 м), но също така за ветерани над 35 (2,31 м през 2009 г.) и над 40 (2,28 м през 2012). Има и труден момент, който почти го срива. През февруари 2001-ва е уличен в употреба на допинг и наказан за 2 години.

„Преодолях и това. В едно съм сигурен – забранени препарати не съм използвал умишлено. Но няма как да знам точния състав на всичко, което вкарвам в тялото си. На световното за юноши в Колумбия например състезателите се натровиха с храна в хотела. Ангелина едва стигна до стадиона. А какво се случва, ако хапна месо, което е било накълвано от нещо си“, разказва Драгутин. „А тогава, през 2001-ва, имаше смяна на поколенията и нямах конкуренция. Спечелих три състезания, дадох си почивка, за да се подготвям за световното, на което така и не отидох. Някъде по това време открих хaзарта, а той ме съсипа и финансово, и психически. И все пак, ако не беше това, може би щях да се самоубия. Беше ми писнало от спорт. От друга страна никога не съм приемал леката атлетика като работа, което може би е грешка. Тя беше и е част от мен. Днес е различно, всичко е пари и хората забравят истинската същност на нещата, а тя е да бъдеш най-добрият. Сега отново е така. Може и да се занимавам с нещо друго, но имам нужда да изпитвам адреналина от състезанието“.

За себе си той казва още, че е строг треньор, но и чувствителен. И вече е далеч по-спокоен за Ангелина. „Тя излезе от трудната възраст“, казва таткото на третата в света в тройния скок от световното в Токио. При девойките пък тя е най-добра. Именно сръбкинята е световна шампионка до 20 години и европейска до 23.

Надежда Кърликова