В Италия определиха като слух новината, че българският национал Симеон Николов ще премине в Кучине Лубе (Чивитанова) през следващия сезон.

Според главния редактор на един от най-популярните волейболни сайтове volleyball.it - Лука Муцоли, вицешампионите ще задържат сегашния си разпределител Матия Бонинфанте. Припомняме, че в понеделник полският волейболен блогър Якуб Белчажак написа в профила си в Х, че Мони ще напусне Локомотив Новосибирск и ще се събере с брат си Александър в Лубе.

„Слух от чужбина бързо се разпространи в средите на Суперлигата: младият разпределител Симеон Николов ще се присъедини към Кучине Лубе Чивитанова, където ще се присъедини към брат си Алекс, ключова фигура и символ на клуба от Марке. Този слух се приема за даденост в чужбина, но в Италия има друга информация. В Чивитанова истинските новини са свързани с по-големия брат: Алекс Николов е в полезрението на няколко чуждестранни клуба, като на Лубе е изпратена много сериозна финансова оферта. В очакване на конкретни развития информациите за двоен български трансфер засега си остават само слухове, циркулиращи в чужбина. В Италия ситуацията изглежда ясна - Бонинфанте остава, Симеон не пристига, а бъдещето на Алекс е обект на финансови оценки”, сподели Муцоли.