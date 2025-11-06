Р еализатор номер 1 на Световното първенство във Филипините Александър Николов бе избран за MVP на Суперлигата на Италия. Волейболистът на Кучине Лубе (Чивитанова) изигра отлични двубои с екипа на своя клуб. Само дни преди ключовия мач на между Кучине Лубе (Чивитанова) и лидерите в лигата Рана (Верона), насрочен за неделя, 9 ноември (19:00 часа) и валиден за 6-ия кръг на редовния сезон (преместен между 4-ти и 5-ти кръг), най-добрият реализатор на Световното първенство вече направи първото си осезаемо влияние върху Суперлигата 2025/26.

Българският национал е награждаван с MVP не един, а два пъти, веднъж след победите на Лубе срещу Юаса Батери Гротадзолина (първи кръг) и Итас Трентино (трети кръг), награди, които му спечелиха наградата MVP на Credem Banca. Досега Алекс Николов е реализирал впечатляващите 96 точки в първите си мачове (80 само през октомври), като в момента е втори сред най-резултатните играчи за сезона след Фере Регерс. Николов ще получи наградата в неделя преди мача.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX