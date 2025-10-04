П еткратният европейски шампион в категория до 55 килограма Ангел Русев се класира 13-и в изхвърлянето и не записа класиране в изтласкването и в двубоя в новата за него категория до 60 килограма на Световно първенство по вдигане на тежести във Фьорде (Норвегия). Българинът направи само един успешен опит от общо шест в двете движения. Той стартира със 118 кг в изхвърлянето и два неуспешни на 121 кг, а в изтласкването записа нула след два неуспеха на 150 и един на 152 кг.

Ангел Русев участва за пети път на Световно първенство, а най-доброто му представяне е бронзовият медал от Ташкент 2021. Преди надпреварата той обяви, че няма очаквания, тъй като подготовката му не е преминала по план. По-рано днес Дениз Данев се нареди пети в група "В" на категория до 60 килограма.

Световен шампион в тази категория стана Хао Ван (Китай) с 302 килограма - 138 в изхвърлянето и 164 в изтласкването. Втори е сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 Теерапон Силачай (Тайланд) с 299 кг (129 и 170), а трети е Ун Чол Пан (КНДР) с 295 кг (127 и 168).

Състезанието продължава в събота с категория до 65 кг за мъже и до 58 кг за жени. Очакванията на България за титла са свързани с олимпийския шампион Карлос Насар в категория до 94 килограма, който ще защитава златото си на 9 октомври.

