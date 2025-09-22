В Деня на независимостта националният отбор на България по волейбол победи Португалия с категоричното 3:0 гейма (25:19, 25:23, 25:13) в сблъсък от 1/8-финалите на Световното първенство във Филипини. По този начин "лъвовете" ще играят на 1/4-финалите, като техен съперник ще бъде победителят от двойката САЩ - Словения.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завърши на първо място в своята Група „Е“, след като постигна категорични победи над Германия (3:0), Словения (3:2) и Чили (3:0).

Съперникът Португалия, който е воден от 47-годишния Жоао Жозе, започна силно шампионата с успех срещу Куба (3:1), след което отстъпи на САЩ (0:3). В последния си мач португалците надвиха Колумбия с 3:2 и така си осигуриха място сред най-добрите 16.

В исторически план България има категоричен превес над Португалия – шест победи и само едно поражение, което дойде в Лигата на нациите с 1:3 гейма през 2019-а година. За последно двата състава се срещнаха в груповата фаза на Европейското първенство през същата година и „лъвовете“ надделяха с 3:1 гейма.

Победителят от сблъсъка България – Португалия ще срещне на 1/4-финалите някой от двойката САЩ – Словения.

ПЪРВИ ГЕЙМ (25:19):

Александър Николов откри резултата в срещата с първата точка, но португалците обърнаха до 2:1. След това добро оспорване от Джанлоренцо Бленждини донесе изравняване заради докосване на мрежата от страна на Келтон Еулавио Семедо Тавареш. „Лъвовете“ дръпнаха с 5:3 след блокада на Симеон Николов. Иберийците възстановиха равенството при 5:5, но нова грешка на Тавареш и атака, дошла след комбинация между Симеон Николов и Алекс Грозданов, донесоха нов аванс на нашите при 7:5. Нова успешна акция на Аспарухов Аспарухов и грешка от сервис на Жозе Пинто – 9:6. Атака на Аспарухов за 10:7 и след това на Грозданов – 11:8. Благодарение на добрия сервис на Мигел Тавареш португалците намалиха до 11:10, но след това негова грешка отново вдигна аванса на „лъвовете“ до две точки. Шеста грешка от сервис на България направи резултат 12:11, но успешни атаки на Илия Петков и Александър Николов доведоха нещата до 14:11. Тогава селекционерът на Португалия взе прекъсване.

Атака на Аспарухов и грешка на Жозе Пинто и "трикольорите" сръпнаха с 16:12. Двата отбора продължиха да си разменят грешки от сервиси за 17:13. Страхотна комбинация между брататя Симеон и Александър Николов завърши с мощен пайп на последния за 18:13. Жоао Жозе взе втория таймаут за Португалия.

Три поредни точки на Мартин Атанасов, Александър Николов и ас (първи за нашите в мача) на Атанасов изведоха "лъвовете" до огромна преднина от 21:14. Тогава и сервисът ни отноно проработи, а втори ас, този път на Алекс Грозданов, и 23:15. България стигна до геймбол след успешна атака на Аспарух Аспрухов. Португалците обаче успяха да смъкнат разликата до 24:19 заради мощния сервис на Мигел Тавареш, а Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване.

В крайна сметка мощна атака на Илия Петков от центъра сложи точка на спора в първата част - 25:19.

ВТОРИ ГЕЙМ (25:23):

България дръпна с 3:0 на старта на втория гейм слд грешка на Мигел Тавареш и два блока на Алекснадър Николов и Илия Петков. Докосване на мрежата от Алекс Николов и ас на Лоренцо Мартинш позволи на португалците да намалят. Грешка на Мартенш от сервис и четвърта точка за нашите. Ново докосване на мрежата от Пинто - 5:2. Блокаут на Илия Петков за 6:3. Последваха две поредни точки за португалците, но неуспешна атака на Пинто доведе резултата до 7:5. След това нещата вървяха точка за точка, като отново неточните сервиси бяха в основата. Супер атаки на Алекс Грозданов и Алекс Николов позволиха на "лъвовете" до поведат с 10:7, а Жоао Жозе взе първото си прекъсване в гейма.

Нови две поредни точки за "мореплавателите", една след грешка на Илия Петков от сервис", за 10:9. Неточност и на Мигел Тавареш от намален удар, в комбинация с болк на Симеон Николов, и България отново поведе с 12:9. Успешна атака на Лоренцо Мартинш, последван и от негов ас, отново намалиха изоставането на португаците до 12:11. Неуспешна атака на Алекс Николов доведе нещата до равенство, но след това Мартин Атанасов успя да изведе отново българите напред. Атака и малко късмет за Пинто отново изравни резултата, а с директна точка от сервис на Келтон Тавареш изведе за първи път в мача Португалия напред. Той обаче се "реваншира" с топка в мрежата за 14 равни. Мощно нападение на втора топка от Симеон Николов и отново "лъвовете" дръпнаха в точките. След това обаче физически проблем получи Илия Петков и се наложи да бъде заменен от Преслав Петков.

Равностойната игра от двата отбора продължи, като нещата отново вървяха точка за точка до 18:18. Две поредни точки на Алекс Николов, втората от елегантно пусната топка над блокадата, принудиха селекционерът на португалците да вземе ново прекъсване при 20:18. Дълго разиграване, което беше спечелено от иберийците, завърши с успешна атака на Келтон Тавареш за 20 равни, а Джанлоренцо Бленджини поиска теймаут.

Прекрасна комбинация между Симеон Николов и Алекс Николов за 21:20, а нова успешна атака на последния изведе България до 22:20. Отново Алекс донесе и 23 точка на нашите за 23:21. Атака на Нуно Маркеш се оказа успешна - 23:22, а Бленджини взе и второто си прекъсване. "Лъвовете" стигнаха до геймбол след бомба на Алекс Грозданов от центъра, но португарците спасиха първия такъв след грешка от сервис на Мони Николов. Блок на Аспарух Аспарухов сложи край на оспорвания гейм в полза на нашите - 25:23.

ТРЕТИ ГЕЙМ (25:12):

В началото на третия гейм Португалия поведе с 3:2, но Александър Николов завърши атрактивна атака по диагонала от зона 4 за 3:3, а малко след това единична блокада на Мартин Атанасов осигури преднина от 4:3 за българския тим. Отлична атака на Алекс Николов за 5:3 и принуди Жоао Жозе да поиска прекъсване. След него Нуно Маркеш опита да играе по блокадата, но неуспешно – 6:3. Португалия върна две точки, но след това "лъвовете" направиха три поредни, последната, от които със страхотна атака на Симеон Николов, за 9:5. Селекционерът на иберийците взе и втория си таймаут.

Атака на Мартин Атанасов, грешка на Нуно Маркеш и успешен блок на Алекс Грозданов изведоха България до аванс от сесем точки при 12:5. Чудесна комбинация между Мони Николов и Алекс Грозданов завърши с блокаут - 13:5. Уникална единична блокада на Мартин Атанасов вдигна разликата до девет при 14:5. Пълната доминация на "лъвовете" продължи с атака на Мартин Атанасов, блок Алекс Грозданов (десети за българите в мача), ново нападеине на Атанасов и грешка на Андре Перейра за 18:6. Още две успешни нападения на Атанасов и Алекс Николов изведоха "трикольорите" до аванс от 20:8.

Точка и за Преслав Петков, последван от ас на Аспарухов - 22:11. Две поредни точки за португалците, втората от ас на Лоренцо Мартинш, намали разликата. Ас на Алекс Николов и мачбол за националите при 24:12. Троен български блок спря атака на Португалия и националите стигнаха до успех с 25:12 в третата част и 3:0 гейма в мача.