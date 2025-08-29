А мериканката Коко Гоф имаше тежки моменти по време на мача си от втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис, но в крайна сметка намери сили и подкрепа от известно лице в публиката и отстрани Дона Векич (Хърватия) със 7:6 (7:5), 6:2.

Бившата шампионка има проблеми със сервирането и се опитва да ги реши с помощта на специалиста по биомеханика Гавин Макмилан. Това явно дава сериозно отражение върху цялостното й усещане, а американката беше показана от телевизионните камери да седи с кърпа върху лицето, след като загуби сервис при 4:4 в първия сет от срещата и малко по-късно зрителите видяха обляното в сълзи лице на 21-годишната тенисистка. След това по време на срещата успя да намери сили, но в интервюто след мача даде воля на емоциите си.

It's a volley winner for Coco and a smile for Simone Biles! pic.twitter.com/yPX0OPaFEM — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025

"Днес беше труден мач за мен, но съм просто доволна от това как успях да се справя“, каза тя. "Бяха тежки няколко седмици. Първият сет беше труден за мен, но вие продължихте да ме аплодирате", обърна се Коко Гоф към публиката.

След това благодари на една от най-успешните гимнастички Симон Байлс, която седеше на трибуните. Байлс имаше сериозни проблеми с психичното здраве, но успя да преодолее всичко и да спечели три златни медала в Париж миналото лято на последните олимпийски игри.

"Видях я, да. Тя ми помогна много, за да се справя. Мислех си, ако тя може да се качи на шестинчова греда с целия натиск на света, аз мога да ударя топката, дори не знам колко голям е този корт. Това ми донесе малко спокойствие, знаейки всички неща, през които е преминала психически“, продължи тенисистката.

Въпреки трудноститети, накрая статистиката показа, че тази победа е под номер 73 в Големия шлем за Гоф. От 2000 година насам само Мария Шарапова е записала повече успехи - 85, на това ниво при жените, преди да навърши 22 години. Следващата съперничка на Коко Гоф ще бъде полякинята Магдалена Френх, номер 74 в световната ранглиста при жените, пише БТА.