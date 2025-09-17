Б ългарският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу Португалия в 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините.

Това стана ясно, след като САЩ победи Куба с 3:1 гейма и завърши на първо място в своята група, където „мореплавателите“ са втори и ще срещнат „лъвовете“. Мачът между България и Португалия ще се играе в Деня на Независимостта на България – 22 септември в Пасай Сити, Филипините.

Победителят от този сблъсък ще срещне победителя от мача между САЩ и Словения в спор за място на 1/2-финалите.