Алекс Николов (вляво) и Алекс Грозданов по време на церемонията по обявяването на идеалния състав на световното по волейбол в 20-хилядна зала Mall of Asia Arena в Манила.

Д вама български волейболни национали бяха избрани в идеалния отбор на световното във Филипините.

Това са Александър Николов и капитанът Алекс Грозданов.

Първият, който е най-резултатният ни играч и на финала при загубата от Италия с 1:3 наниза 23 точки - 21 от атака, 1 от блокада и един ас, е един от двамата най-добри посрещачи на турнира. Общо има 173 точки - 154 от атака.

Алекс Грозданов пък №1 на поста централен блокировач с 18 успешни блока.

Италианците, които станаха за 5-и път световни шампиони, са превзели почти целия топ с четирима играчи на 5 позиции.

Ето как изглежда идеаленият отбор на Мондиал 2025 по волейбол:

Най-добър посрещач: Александър Николов (България), Алесандро Микиелето (Италия)

Най-добър централен блокировач : Алекс Грозданов (България), Якуб Кохановски (Полша)

Най-добър разпределител: Симоне Джанели (Италия)

Най-добър диагонал: Юри Романо (Италия)

Най-добро либеро : Фабио Балазо (Италия)