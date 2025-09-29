Е вролига по баскетбол – специално приложение само с вестник „Мач Телеграф“
На 30 септември, спортен вестник номер 1 ще излезе със специално 16 странично приложение посветено на Евролига по баскетбол, на живо от София и Ботевград.
В него ще намерите:
Представяне на отборите в турнира, с последна информация и богат сников материал.
Олимпиакос и Везенков.
Реал Мадрид – рекорд - 11 титли.
Фенербахче – настоящият шампион.
Интервю с треньора на Апоел Тел Авив – Димтрис Итудис.
И още....
Богата история, любопитна статистика, рекордите черно на бяло.
Отборни снимки на всички 20 участника
Програма на мачовете на Апоел Тел Авив в София и Ботевград.
Вестник в обем 32 страници и специалното приложение Евролига може да намерите на местата за продажба на преса в цялата страна. Цената на весекидневника е 1.99 лв. / 1.02 евро.