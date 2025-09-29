Е вролига по баскетбол – специално приложение само с вестник „Мач Телеграф“

На 30 септември, спортен вестник номер 1 ще излезе със специално 16 странично приложение посветено на Евролига по баскетбол, на живо от София и Ботевград.

В него ще намерите:

Представяне на отборите в турнира, с последна информация и богат сников материал.

Олимпиакос и Везенков.

Реал Мадрид – рекорд - 11 титли.

Фенербахче – настоящият шампион.

Интервю с треньора на Апоел Тел Авив – Димтрис Итудис.

И още....

Богата история, любопитна статистика, рекордите черно на бяло.

Отборни снимки на всички 20 участника

Програма на мачовете на Апоел Тел Авив в София и Ботевград.

Вестник в обем 32 страници и специалното приложение Евролига може да намерите на местата за продажба на преса в цялата страна. Цената на весекидневника е 1.99 лв. / 1.02 евро.