Г ригор Димитров е готов за завръщането си на корта. Българинът пропусна повече от 3 месеца, след като скъса частично гръден мускул по време на осминафинала срещу Яник Синер на „Уимбълдън“. Димитров пропусна редица турнири, заради което се свлече до 37-о място в световната ранглиста. Следващата седмица той ще играе на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж.

“Има много добри и смесени чувства по най-позитивния начин, но е хубаво да се върна при момчетата и да започнем отново да се предизвикваме един друг. Беше добра седмица за мен, опитвам се да натрупам колкото се може повече часове на корта, защото копнеех за това. В същото време се опитвам да се придържам към най-основните неща. Разбира се, моята цел е да се завърна с пълна сила догодина, но в момента е голямо предизвикателство за мен просто да видя как ще реагира тялото ми“, каза Димитров пред сайта на АТР.

Българинът тренира с Андрей Рубльов в петък, а днес излезе на корта срещу Франсиско Серундоло.

„Винаги съм обичал последните турнири от годината. Като цяло гледам да не мисля прекалено много за нищо в момента, просто се опитвам да бъда възможно най-мил към себе си, към тялото ми и да се тества, за да видя върху какво още трябва да работя, особено преди следващия сезон“, каза още Димитров.

Той коментира и това, че ще играе на двойки заедно с Никола Маю, за когото това ще е последният турнир в кариерата му.

„Винаги сме искали да играем на двойки в последните години, но аз така и не успявах да го направя. Сега е правилният момент. Това е последният турнир за него, имам много сантиментална връзка с него. Много години играхме един срещу друг. Срещали сме се повече от веднъж на голяма сцена“, каза още Димитров.

На сингъл българинът ще срещне Джовани Мпечи Перикар.