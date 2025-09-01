Япония защити по драматичен начин световната си титла в София

Д жудистите на Япония защитиха световната си титла, след като в големия финал стопиха пасив от 0:2 срещу Узбекистан, за да ликува с 4:2 на първенството на планетата за кадети в София.

Преди това шампионите победиха Беларус (4:0), Азербайджан (4:1) и Бразилия (4:2)

Бронзовите отличия спечелиха съставите на Полша след 4:0 срещу Монголия. И тимът на Русия, който се състезава под флага на IJF след успех над Бразилия с 4:3.

Седмото място си поделиха Азербайджан и Казахстан, който победи на старта състава на България (4:1).

Франция бе лидер в схемата и остана без отличие, след като загуби в първия кръг от финалиста Узбекистан с 1:4.

В надпреварата участие взеха 16 отбора. На първенството имаше и награден фонд от 100 000 евро.

България за първи път в историята бе домакин на световно първенство, което екипът ръководен от президента на федерацията Румен Стоилов успя да реализира на най-висико ниво.

В индивидуалната надпреварата участие взеха 551 джудисти от 71 държави.

Страната ни завърши с пето място на Цветелин Мартинов (50), Иво Галенков (55), седмото място на Преслав Николов (66) и 9-то на Владимир Тодоров (60). България получи отлична оценка от Международната федерация за провеждането на шампионата на планетата в София.