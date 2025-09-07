И ван Иванов завърши по перфектен начин лятото, след като спечели титлата на US Open при юношите и я добави към трофея от „Уимбълдън“. Той спечели изцяло българския финал в Ню Йорк срещу Александър Василев.

Иванов изравни постижението на Григор Димитров, който през 2008 г. също стана шампион на „Уимбълдън“ и US Open при юношите. 16-годишният българин е първият с подобно постижение след Филип Пеливо (Канада), който печели двата трофея през 2012.

„Играх страхотно и нашите мечти се сбъднаха. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че победих“, каза Иванов.

Той заяви, че титлата от US Open е много по-различна от тази на „Уимбълдън“.

„На „Уимбълдън“ беше невероятно изживяване, беше толкова специално, може би най-специалното. В Ню Йорк не мисля, че стигнах същото ниво като на „Уимбълдън“. Но все пак играх на много добро ниво и съм много доволен. Намирам решения, въпреки че понякога не се чувствах много добре и имах тежки моменти“, каза Иванов.

Той коментира и факта, че двамата с Василев играха на финал в деня на Съединението.

„В България се празнува, в българските училище трябва винаги да учиш за тази дата. Много съм щастлив, че стигнах до този успех и играхме финал точно на този ден“, каза още Иванов.

Относно мача с Василев, с когото играят от години, а често са и тренирали заедно, той коментира: „Имаше моменти, в които преживях нещо като дежа вю, спомних си някои от мачовете ни, когато играехме на турнири до 12 г. Гледах да съм спокоен, да запазя дисциплина и концентрация, което ми даде положителна нагласа.“

На пресконференцията той обясни на журналисти и как да произнасят името му: „Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате.“

Той бе попитан и дали има роднинска връзка с Григор Димитров, като трябваше да обяснява, че това важи за Василев, който е братовчед на най-добрия ни тенисист.

„Мисля, че имате грешка, не сме роднини. Не съм този човек. Александър е. По отношение на Григор - да имаме пример като него в България и човек за подражание е също невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч, а ние имаме късмета да го имаме. Много съм щастлив, въпреки че не сме говорили и не сме играли или пък трненирали заедно. Мога да взема много неща от него като позитивни примери“, каза още Иванов.

Василев пък бе доволен, че е стигнал финала, но разочарован от загубата: „Беше много тежко. Последната седмица беше тежка. Какво мога да кажа? Беше на високо ниво. Уморих се малко в края, но съм доволен от седмицата. Беше страхотно да играем пред българска публика.“

Иванов и Василев са част от състава на България за Купа „Дейвис“ в мача с Финландия следващата седмица в Пловдив.